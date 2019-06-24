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Из-за взрыва в воинской части в Туркестанской области Казахстана введен режим ЧС

Александра Арсентьева
14:18 24.06.2019
Население Арыси будет эвакуировано в близлежащий населенный пункт.
© Видео: Tengrinews TV, YouTube © Фото: Tengrinews TV, Youtube

Власти Казахстана ввели режим ЧС в Туркестанской области республики, где в городе Арысь на территории воинской части прогремел взрыв. Об этом заявил журналистам руководитель администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«Была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом», -  сказал Шукеев, видео с его выступлением распространило казахстанское информационное агентство Tengrinews.

По его словам, по всем направлениям выдвинутся колонны автомобилей, которые будут подбирать людей и увозить в специально организованные лагеря. Все руководители администраций районов вместе со своими командами должны будут устраивать лагеря, составлять списки, куда кого распределять: «кого по родственникам, кого в гостиницы».

Население Арыси будет эвакуировано в близлежащий населенный пункт. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Как он заявил, распоряжением акима города Арысь ведется эвакуация населения в сельский округ Мунтайтас, что в 50 километрах от города Арысь, для этого были привлечены 20 автобусов. Для эвакуации населения акиматом города Шымкент также были отправлены 36 автобусов.

«В городе Шымкент развернуто 15 эвакуационных пунктов. К данному моменту из Арыси прибыли 17 детей, размещены в школе №87 имени Назарбекова в микрорайоне Самал-3», - сообщил Нурахметов.

На место происшествия для координации действий сил гражданской защиты выехал председатель Комитета по ЧС МВД Казахстана генерал-майор Владимир Беккер.

Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются, данных по пострадавшим на настоящий момент нет, уточнил представитель МВД.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, который расположен рядом с городом Арысь, произошел пожар, который повлек разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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