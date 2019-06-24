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В ПАСЕ отказались проводить дебаты по поводу неуплаты РФ членских взносов

Александра Арсентьева
14:57 24.06.2019
Ранее несколько государств, которые состоят в СЕ, выступили за возвращение РФ в ассамблею для участия в июньской сессии организации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Elyxandro Cegarra, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы высказались против обсуждения вопроса о привлечении Российской Федерации к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы.

Как сообщает ТАСС, за обсуждение этой темы проголосовали 46 человек, против высказались 77 участников.

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приглашение на июньскую сессию делегации из России носит «исключительный характер».

23 июня несколько государств, которые состоят в СЕ, выступили за возвращение РФ в ассамблею для участия в июньской сессии организации. 19 июня Совфед сформировал свою часть делегации в ПАСЕ во главе с первым заместителем главой международного комитета верхней палаты парламента, экс-послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком.

Весной 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права участвовать в голосованиях. Также санкции не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и принимать участие в мониторинговых миссиях.

В ответ на это российская делегация отказалась принимать участие в сессиях ассамблеи, которые проходят несколько раз в год. В 2017 году Россия в связи со сложившейся ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет СЕ.

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