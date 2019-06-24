Путин продлил продэмбарго в ответ на антироссийские санкции

«Продлить с первого января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской федерации от шестого августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"», - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго, которое было введено в ответ на антироссийские санкции. Ответные ограничения продлятся до 31 декабря 2020 года, соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

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