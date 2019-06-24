Путин сообщил о перевыполнении плана поставок товаров военного назначения за рубеж

План поставок товаров военного назначения за рубеж в 2018 году был перевыполнен. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ВТС с зарубежными странами.

«Благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на 2%», - констатировал президент.

Глава государства также отметил, что финансовые показатели экспорта в сфере ВТС растут четыре года подряд. По данным президента, они уже приблизились к отметке 16 миллиардов долларов.

«При этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется», - добавил он.

Путин также заявил, что в России разработана новая стратегия военно-технического сотрудничества. Это было сделано с целью более эффективной организации деятельности в данной сфере.