Рогозин показал котлован под ракету-носитель «Ангара»

Гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter показал, на какой стадии находятся работы по строительству универсального стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара». В ролике показано, как экскаваторы роют огромный котлован, так как большая часть комплекса будет скрыта под землей.

«А тем временем на #Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все под землей», - написал Рогозин в соцсети.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, которое включает в себя носители четырех классов - от легкого до тяжелого. Диапазон их грузоподъемностей составляет от 1,5 («Ангара 1.1») до 35 («Ангара-А7») тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома «Плесецк»).

Головным разработчиком и производителем ракет-носителей семейства «Ангара» являлся Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.