Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вирус-шифровальщик Troldesh начал атаковать пользователей от имени авиакомпаний, автодилеров и СМИ

Егор Левин
14:23 24.06.2019
На июнь пришелся пик активности вируса, по масштабам уже превысивший количество атак, совершенных им за весь 2018 год.
Вирус-шифровальщик Troldesh начал атаковать пользователей от имени авиакомпаний, автодилеров и СМИ
© Фото: XYZ PICTURES, imageBROKER.com, Globallookpress

Вирус-шифровальщик Troldesh (Shade) совершил новые масштабные атаки на российские компании. Злоумышленники отправляют электронные письма якобы от имени крупных авиакомпаний, автодилеров и представителей СМИ. Количество разосланных за июнь писем – 1100, всего за второй квартал текущего года – 6000.

На июнь пришелся пик активности вируса, по масштабам уже превысивший количество атак, совершенных им за весь 2018 год. Письма, отправляемые вредоносным кодом, выглядят как сообщения от таких компаний, как «Полярные авиалинии» или «Рольф», РБК или Новосибирск-Online и других. В тексте писем получателя просят открыть файлик с якобы заказом, активирующий вирус.

По данным компании Group-IB, появившись в 2015 году, к концу 2018 году Troldesh стал одним из самых популярных вирусов-шифровальщиков и уверенно вошел в топ-3, наряду с RTM и Pony. Эксперты PaloAlto Networks сообщали, что Troldesh работает не только по российским целям — среди стран, пострадавших от действий вымогателей — США, Япония, Индия, Таиланд и Канада.

Troldesh – вирус, шифрующий файлы на зараженном устройстве и требующий выкуп за их «освобождение». Он постоянно «мигрирует» в DarkNET и распространяется платно, поэтому постоянно приобретает все новые возможности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата24.06.2019, 14:32
Путин сообщил о новой стратегии по военно-техническому сотрудничеству
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата24.06.2019, 08:57
Женский взгляд: история летчицы-штурмана, прошедшей Войну в женском авиаполку
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:47 В стране и мире
Путин продлил продэмбарго в ответ на антироссийские санкции
14:23 В стране и мире
Вирус-шифровальщик Troldesh начал атаковать пользователей от имени авиакомпаний, автодилеров и СМИ
14:18 В стране и мире
Видео
Из-за взрыва в воинской части в Туркестанской области Казахстана введен режим ЧС
13:29 ОПК
Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»
13:06 Армия
Видео
Шойгу проверил ход строительства Главного храма ВС РФ
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Спасатели рассказали подробности об аварии под Самарой, в которой погибла певица
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft за всю историю
Видео
Четверть века спустя: как Россия остановила грузино-абхазский конфликт
Британские истребители по тревоге поднялись на сопровождение пассажирского самолета
Видео
По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»
Видео
Земля в иллюминаторе видна: жесткая посадка самолета в Нигерии попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.