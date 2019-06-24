UEFA не станет наказывать грузинских футболистов за форму с националистическими лозунгами

В УЕФА прокомментировали поступок футболистов трех грузинских команд. Игроки «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» (Рустави) вышли на матчи 19-го тура Национального чемпионата страны в форме с националистическими лозунгами.

Так как инцидент произошел во время внутренних соревнований, дисциплинарные меры на команды могут наложить только соответствующие органы Грузинской футбольной федерации.

«UEFA может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», - приводит сообщение UEFA «Спорт-Экспресс».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил мнение, что о сложившейся ситуации должен высказаться МИД России.

20 июня радикалы пытались штурмовать местный парламент. Причиной произошедшего назвали то, что глава российской делегации занял не свое место. Беспорядки переросли в массовые. Спецназ использовал против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 человек, более трехсот были задержаны.