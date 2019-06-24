В Москве найден мертвым академик Жижченко
Тело известного математика, профессора и академика РАН нашли в его квартире на юго-западе Москвы.
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Известный математик, профессор и академик РАН Алексей Жижченко найден мертвым в своей квартире на юго-западе столицы.
Как сообщает «МК», тело 84-летнего ученого обнаружили 22 июня в его квартире на улице Косыгина. Криминальный характер смерти не установлен.
Жижченко являлся специалистом в области научных телекоммуникаций и информационных систем в математике. Был заместителем директора по научной работе Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН. На его счету около 50 научных работ.