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Зеленского не пригласили на G20 в Японии

Татьяна Полуказакова
13:06 24.06.2019
Президента Украины нет в письме приглашенных на саммит.
Зеленского не пригласили на G20 в Японии
© Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com Globallookpress

Владимир Зеленский не встретится с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Президент Украины не попал в списки приглашенных. Об этом сообщили в МИД Японии.

«Президента Украины нет в письме приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не имеют информации о приезде президента в Японию», - приводит текст сообщения «Апостроф». 

Саммит G20 пройдет в Японии 28-29 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным в Осаке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве предложений по подготовке встречи не получали.

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