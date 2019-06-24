Зеленского не пригласили на G20 в Японии

Владимир Зеленский не встретится с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Президент Украины не попал в списки приглашенных. Об этом сообщили в МИД Японии.

«Президента Украины нет в письме приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не имеют информации о приезде президента в Японию», - приводит текст сообщения «Апостроф».

Саммит G20 пройдет в Японии 28-29 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным в Осаке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве предложений по подготовке встречи не получали.