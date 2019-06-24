Спасатели рассказали подробности об аварии под Самарой, в которой погибла певица

Спасатели сообщили подробности поисков тела известной самарской певицы Юлии Гольдиной. Девушка считалась пропавшей без вести с пятницы - после того, как произошло столкновение лодки «Казанки», в которой была Юлия, с катером. Поиски продолжались все выходные. В воскресенье, примерно в 14.50 по местному времени водолазы подняли тело певицы со дна Волги. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Утонувшую девушку обнаружили в 100 метрах от пляжа “Поляна Фрунзе” недалеко от лодочной станции. Тело погибшей находилось в 400 метрах от берега на глубине 17 метров», - рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области. «Нашли чудом. Это как искать иголку в стоге сена. Столкновение катера и лодки было вечером, в районе 10 часов, поиски начали ночью. Опирались на слова очевидцев», - заявил руководитель поисково-спасательной службы Олег Моцарь.

Также он рассказал о некоторых подробностях аварии катера и лодки. По словам Моцаря, в момент аварии за рулем «Казанки» могла находится девушка, у которой не было прав. Лодка якобы принадлежит ее отцу и он дал порулить своей дочери. Эта информация пока официально не подтверждена.

Напомним, катер и лодка, в которой находилось 5 человек, столкнулись рядом с Барбошиной поляной. Очевидец ЧП помог выбраться из воды четырем людям - все они были в лодке. В настоящее время они госпитализированы. Тело певицы Юлии Гольдину нашли в воскресенье.