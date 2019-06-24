Зима летом: град обрушился на Хакасию и Брянск
Синоптики не исключают, что погода может приподнести новые сюрпризы.
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Снег и град размером с перепелиное яйцо обрушились на Хакасию. Зимние пейзажи можно наблюдать сразу в нескольких районах республики.
Синоптики не исключают новых сюрпризов, связанных с погодой. Оперативные службы организовали круглосуточное дежурство, подготовлены резервные источники электроснабжения.
А Брянск за один день пережил сильный дождь, град и песчаную бурю. Ливневая канализация не справлялась с потоками: под воду ушел недавно отремонтированный проспект Ленина. В регионе размыты дороги и дамбы, ветер повалил деревья и светофоры.