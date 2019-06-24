В Петербурге умер рэпер Порока Ронин

В Санкт-Петербурге умер российский рэпер Никита Демидов, известный как Порока Ронин. Об этом говорится в сообщении в официальной группе исполнителя в социальной сети во «ВКонтакте».

«Причина смерти Никиты - острая сердечная недостаточность, вызванная врожденным пороком сердца», - сказано в посте.

17 июня репер перестал выходить на связь и несколько дней не появлялся на публике.

Рэпера обнаружили мертвым в его квартире в Петербурге, сообщает телеканал «360». Друзья, которые приехали на квартиру к Демидову 20 числа, через окно увидели его тело на кровати. Спасатели вскрыли дверь. Врачи констатировали, что смерть исполнителя наступила два-три дня назад.

Прощание с рэпером пройдет 24 июня в Петербурге.

Никита Демидов родился в Казахстане. Потом он вместе с семьей переехал в Омск. Некоторое время он был лидером группы «Метресса». Спустя четыре года исполнитель переехал в Северную столицу.