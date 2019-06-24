Песков объяснил причины русофобской истерии в Грузии

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков с сожалением констатировал, что в Грузии нагнетается русофобская истерия.

«К сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри такими радикальными элементами», - сказал Песков на пресс-конференции.

При этом Россия, по словам Пескова, не будет уподобляться странам, использующим для давления незаконные санкции.

«Москва не является сторонницей политики санкций и вводит их в ответ на чьи-то другие», - пояснил пресс-секретарь.

Что касается запрета на авиаперелеты между Россией и Грузией, то в данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничении на полеты. При этом эта мера была вынужденной, так как президент России должен думать о безопасности своих граждан. По словам Пескова, Грузию посещает свыше миллиона российских граждан в год. Однако о запрете на посещение этой страны речи не идет.

«Есть предупреждение нашим гражданам учитывать ту опасность, которая, к сожалению, сейчас в стране существует», - констатировал Песков.

Напомним, президент России 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Это сделано в связи с многочисленными акциями протеста, захлестнувшими грузинскую столицу, участники которых выражали негативное и агрессивное отношение к России.

Позднее в Грузии заявили, что готовы предоставить особые условия российским туристам, но их интерес к стране уже упал даже за несколько дней, прошедших с момента оглашения запрета.