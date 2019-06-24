В Институте вулканологии рассказали об опасности пепла от извержения вулканов для самолетов

Ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Ольга Гирина рассказала в разговоре со «Звездой» о главной опасности для авиационных перелетов, которую таят в себе извержения вулканов. В частности, проснувшегося на Курилах вулкана Райкоке.

По ее словам, самый большой вред, который может принести извержение летящему самолету - отказ работы двигателей из-за попавшей в них пепловой пыли.

«Мелкие частицы пепла размером в микроны очень долго держатся в атмосфере, иногда они могут перемещаться вокруг Земли до нескольких лет. Такие частицы очень опасны для лайнеров - они являются главной причиной остановки самолетов», - рассказала Гирина.

Частицы пепла налипают на лопатки турбин и спекаются, так как их температура плавления схожа как раз с крейсерской температурой реактивных двигателей. Кроме этого, частицы пепла также могут и попадать в салон самолета и нарушать работу современных электронных систем управления, так как несут в себе электрический заряд. Самочувствие экипажа и пассажиров самолета также может ухудшиться из-за этого.

Как рассказала Гирина, с целью безопасности Международной организацией гражданской авиации было принято решение о создании вулканических обсерваторий в каждой стране, в которой есть действующие вулканы. Цель этого - регулирование выбросов и своевременное определение степени их опасности и передача информации об этом пилотам самолетов, которые так смогут избежать попадания в пепловые облака.

Напомним, на Курилах после практически векового затишья проснулся вулкан Райкоке. Пепел от него поднялся на высоту до 13 километров, но вскоре снизился до 4,5 километров. В общей сложности, произошло девять вулканических взрывов.