Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Институте вулканологии рассказали об опасности пепла от извержения вулканов для самолетов

Егор Левин
13:24 24.06.2019
Двигатели и современные системы управления лайнеров перестают функционировать из-за мельчайших частиц вулканического пепла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ИМГиГ ДВО РАН

Ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Ольга Гирина рассказала в разговоре со «Звездой» о главной опасности для авиационных перелетов, которую таят в себе извержения вулканов. В частности, проснувшегося на Курилах вулкана Райкоке.

По ее словам, самый большой вред, который может принести извержение летящему самолету - отказ работы двигателей из-за попавшей в них пепловой пыли.

«Мелкие частицы пепла размером в микроны очень долго держатся в атмосфере, иногда они могут перемещаться вокруг Земли до нескольких лет. Такие частицы очень опасны для лайнеров - они являются главной причиной остановки самолетов», - рассказала Гирина.

Частицы пепла налипают на лопатки турбин и спекаются, так как их температура плавления схожа как раз с крейсерской температурой реактивных двигателей. Кроме этого, частицы пепла также могут и попадать в салон самолета и нарушать работу современных электронных систем управления, так как несут в себе электрический заряд. Самочувствие экипажа и пассажиров самолета также может ухудшиться из-за этого.

Как рассказала Гирина, с целью безопасности Международной организацией гражданской авиации было принято решение о создании вулканических обсерваторий в каждой стране, в которой есть действующие вулканы. Цель этого - регулирование выбросов и своевременное определение степени их опасности и передача информации об этом пилотам самолетов, которые так смогут избежать попадания в пепловые облака.

Напомним, на Курилах после практически векового затишья проснулся вулкан Райкоке. Пепел от него поднялся на высоту до 13 километров, но вскоре снизился до 4,5 километров. В общей сложности, произошло девять вулканических взрывов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата24.06.2019, 14:32
Путин сообщил о новой стратегии по военно-техническому сотрудничеству
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата24.06.2019, 08:57
Женский взгляд: история летчицы-штурмана, прошедшей Войну в женском авиаполку
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:47 В стране и мире
Путин продлил продэмбарго в ответ на антироссийские санкции
14:23 В стране и мире
Вирус-шифровальщик Troldesh начал атаковать пользователей от имени авиакомпаний, автодилеров и СМИ
14:18 В стране и мире
Видео
Из-за взрыва в воинской части в Туркестанской области Казахстана введен режим ЧС
13:29 ОПК
Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»
13:06 Армия
Видео
Шойгу проверил ход строительства Главного храма ВС РФ
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Спасатели рассказали подробности об аварии под Самарой, в которой погибла певица
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft за всю историю
Видео
Четверть века спустя: как Россия остановила грузино-абхазский конфликт
Британские истребители по тревоге поднялись на сопровождение пассажирского самолета
Видео
По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»
Видео
Земля в иллюминаторе видна: жесткая посадка самолета в Нигерии попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.