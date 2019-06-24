Суд рассмотрит иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

В московском арбитражном суде рассмотрят иск астраханской транспортной компании «Транс Лайн», в котором содержится просьба о запрете в России сервиса BlaBlaCar. Предварительные слушания назначены на 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Как говорится в сообщении, на слушании будет рассмотрен вопрос «о запрете на территории РФ деятельности ООО "КОМЬЮТО РУС" в части работы сервиса blablacar». Ранее аналогичный иск был подан в Таганский суд Москвы, но его вернули из-за неподсудности дела данному суду.

В пресс-службе BlaBlaCar от комментариев по указанному вопросу отказались.

В ноябре 2018 года Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подала иск в Таганский районный суд иск о запрете BlaBlaCar в России, обвинив сервис в помощи нелегальным перевозчикам. По свидетельствам истцов, водители пользуются сервисом, чтобы уклониться от уплаты налогов и расходов на обеспечение безопасности пассажиров, а рынок автобусных перевозок терпит огромный ущерб из-за нерентабельности.