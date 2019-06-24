В Совфеде не исключили введение новых мер против Грузии

В Совете Федерации не исключили новые ограничения против Грузии, если Тбилиси продолжит дискриминацию русскоязычных.

Кинотеатры в стране перестали показывать фильмы на русском языке. Некоторые кафе и рестораны подняли цены для туристов из России.

«Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго», - написал на своей странице в Facebook член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

С 8 июля Москва приостанавливает прямое авиасообщение с Грузией. Туркомпании закрывают продажу путевок в эту страну. В Кремле решение назвали вынужденной мерой в ответ на экстремистские действия в Тбилиси. В четверг радикалы пытались штурмовать местный парламент. Спецназ использовал против них слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 человек, более трехсот задержаны.