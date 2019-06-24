Лавров: Запад готов закрывать глаза на русофобию в Грузии

Запад закрывает глаза на бесчинства националистов и русофобию в Грузии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», - цитирует Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что Россия себя не изолирует и готова к диалогу по вопросам взаимовыгодной работы в целях подавления общих проблем: терроризма, наркотрафика, организованной преступности, рисков распространения оружия массового уничтожения.

Если Тбилиси продолжит дискриминацию русскоязычных, в Совете Федерации пообещали новые ограничения. Кинотеатры в Грузии перестали показывать фильмы на русском языке. Некоторые кафе и рестораны подняли цены для туристов из России.

20 июня радикалы пытались штурмовать местный парламент. Спецназ использовал против них слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 человек, более трехсот задержаны. Одно из требований митингующих - провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе - будет удовлетворено.