После ЧП в воинской части в Казахстане госпитализировали 16 пострадавших

В больницы Туркестанской области Казахстана поступили 16 человек с травмами легкой и средней степени тяжести на юге страны после взрыва на воинской части в городе Арысь. Об этом рассказал советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«По сообщению областного управления здравоохранения на это время в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести», - написал он на своей странице в Facebook.

О также уточнил, что одного из пострадавших направили в областную больницу.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Идет эвакуация людей из домов, которые находятся рядом с воинской частью.

Ранее сообщалось, что на одном из арсеналов, который расположен рядом с городом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, произошел пожар, который повлек за собой разрыв части боеприпасов.