Врио главы Мурманской области после «Прямой линии» с Путиным уволил заместителя

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк после Прямой линии президента, где прозвучали данные о низких заработных платах медиков в этом регионе. Как заявил на оперативном совещании в правительстве региона Чибис, вопреки отчетам, которые были ему представлены, в области выявлены факты зарплат врачей ниже минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает издание «Мурманский вестник».

«По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом правительства. Особое внимание на вопрос зарплаты медработников», - заявил врио губернатора Мурманской области.

Проведенная экспресс-проверка показала, что Чибиса вводили в заблуждение, говоря, что в регионе нет медиков, которые получают зарплату меньше прожиточного минимума, на самом деле они есть, заявил он.

Чибис среди других проблем в медицинской отрасли назвал вопрос соотношения окладов и дополнительных надбавок. По его словам, очень маленький оклад не может устраивать властей региона.

«Это огромное поле для злоупотреблений руководства медицинских учреждений в отношении отдельных работников», - заявил он, отметив, что отсутствие стабильности в плане дохода «дестимулирует врачей приезжать и оставаться».

Также врио губернатора Мурманской области заявил о наличии в регионе проблемы обеспечения лекарственными препаратами, которая также была затронута на Прямой линии президента. Еще один острый вопрос для области - это недостаточные меры по снижению смертности от инфаркта, по нему регион находится на одном из лидирующих мест в стране.

«Планы снижения к 2024 году очень низкие. Достаточных мер не принимаем», - заявил Чибис.

После Прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня, прозвучали данные о заработной плате медика в Мурманской области в 20 тысяч рублей. Чибис об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram. По его словам, к нему обращалась врач именно с такой жалобой, однако оказалось, что это зарплата за неполный месяц, реальная среднемесячная зарплата выше более чем в два раза.