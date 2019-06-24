Опубликованы кадры схода мощного селевого потока на «Розе Хутор»

Момент непосредственного схода селевого потока на «Розе Хутор» в Сочи попал на видео. Крупный поток накрыл территорию, снося на своем пути постройки.

Сход селя спровоцировали сильные ливневые дожди. Происшествие случилось в понедельник, 24 июня, около 5 утра.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как всего за несколько минут водяной поток полностью закрыл собой землю, хлынув в прямом смысле в открытые ворота.

Вместе с собой он принес множество мусора и обломков веток, деревьев и камни. Водой затопило канализационную насосную станцию № 7 рядом с комплексом «Моя Россия», обслуживающую горную Олимпийскую деревню.