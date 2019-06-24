В Грузии удовлетворили одно из требований митингующих

В Грузии проведут парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе. Таким образом будет удовлетворена часть требований митингующих с 20 июня в Тбилиси.

«Партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" выступает с инициативой проведения широкомасштабной политической реформы. Парламентские выборы 2020 года должны пройти по пропорциональной системе в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера», - заявил председатель партии Бидзина Иванишвили, передает Sputnik Georgia.

Изменение избирательной системы со смешанной на пропорциональную планировалось к 2024 году. Проведение таких выборов уже в следующем году - это уступка оппозиции. По словам премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе, такое решение является беспрецедентным.

Кроме того, митингующие выдвинули еще два требования - освободить всех задержанных во время акции протеста в Тбилиси и уволить главу МВД Георгия Гахарию.

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. Все началось на заседании Межпарламентской Ассамблеи православия. Встречу открывал президент организации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, которого принимающая сторона посадила на центральное место парламента - на место спикера. Это вызвало у присутствующих негодование.

Акции в Тбилиси закончились столкновением с полицией. Против протестующих применили слезоточивый газ и резиновые пули. В результате 240 человек пострадали, свыше 300 - задержаны.