Шойгу поручил оповестить военных атташе о внезапной проверке в ЦВО
Проверка боеготовности пройдет по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина в Центральном военном округе.
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Шойгу поручил проинформировать иностранных военных атташе о внезапной проверке в ЦВО, которая пройдет в июне.
«Заместителю министра Александру Фомину - проинформировать военных атташе иностранных государств о проводимой внезапной проверке боевой готовности войск», - сказал министр.
Основные усилия проверки сосредоточены на определении готовности органов управления качественно спланировать и применить подчиненные войска при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций.
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба более чем на 35 полигонах.