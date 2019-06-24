Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

В связи с наблюдающейся динамикой ухудшения качества произведенного в Грузии алкоголя Роспотребнадзор усилил контроль за винами из этой страны. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, за период с 2014 по 2018 годы количество не соответствующей требованиям выявленной алкогольной продукции из Грузии увеличилось почти в три раза.

В частности, не были допущены к ввозу на территорию России вина производства компаний «Багратиони-1882», «Болеро энд Компани», «Кахетинское Традиционное Виноделие», «Бадагони», «Дом Грузинского Вина», «Корпорация Грузинское Вино», «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков» и «Батоно».

В общей сложности только за прошлый год Роспотребнадзор забраковал 203 тысячи литров грузинского алкоголя.