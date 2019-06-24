Последствия мощного селя на «Розе Хутор» попали на видео

В Сочи на «Розе Хутор» сошел сель, спровоцированный ливневыми дождями. Происшествие случилось в понедельник, 24 июня, около 5 утра.

Большой объем воды затопил канализационную насосную станцию № 7 рядом с комплексом «Моя Россия», которая занимается обслуживанием расположенной в горах Олимпийской деревни.

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По данным паблика «МУП Водоканал города Сочи» в социальной сети «Вконтакте», сотрудники водоканала в настоящий момент заняты формированием возможных вариантов дальнейших ремонтно-восстановительных работ. Они начнутся, как только поток воды станет меньше. Другие объекты водоканала не пострадали.

Ранее в Гумбетовском районе Дагестана также сошел селевой поток. Это случилось из-за кратковременных, но сильных ливневых дождей с градом. Сель смыл в местную реку несколько легковых автомобилей и размыл дороги внутри села.