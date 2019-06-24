Под «Алыми парусами»: завораживающие кадры выпускного в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня проходит ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Только на Дворцовой площади собрались около 80 тысяч зрителей.

На главной сцене состоялся концерт с участием звезд российской эстрады, которых благодарная публика встречала бурными аплодисментами и восторженными криками.

Посмотреть праздник приехали свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников из Северной столицы. Толпы людей заполонили территорию Петропавловской крепости, Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова. Для местных жителей и гостей города установили экраны, с которых транслировался концерт.

После полуночи началось невероятное по красоте пиротехническое шоу и салют, а по Неве под овации зрителей прошел главный символ праздника - двухмачтовый бриг «Россия».