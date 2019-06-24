На Курилах проснулся «проспавший» почти 100 лет вулкан

На Курилах после практически векового затишья проснулся вулкан Райкоке. Об этом стало известно Институту морской геологии и геофизики ДВО РАН.

Вулкан расположен на одноименном острове Центральных Курил Райкоке. Он «спал» практически 100 лет. Старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности института Марина Чибисова заявила, что извержение началось в субботу, 22 июня, около девяти часов вечера по московскому времени и продолжалось в течение следующих двенадцати часов.

По данным лаборатории, опубликованным на сайте института, пепел Райкоке поднялся на высоту до 13 километров, но вскоре снизился до 4,5 километров. В общей сложности, произошло девять вулканических взрывов.