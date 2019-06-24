Без вина и хачапури: россияне массово отказываются от отдыха в Грузии

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию оставил дома более 150 тысяч россиян, а перевозчикам теперь придется вернуть пассажирам в общей сложности более 3 миллиардов рублей. В Грузии даже готовы на особые условия для российских туристов, но их интерес к стране уже упал даже за несколько дней, прошедших с момента оглашения запрета.

Действие указа об этом, подписанного президентом России Владимиром Путиным, начинается 8 июля. В качестве официальной причины называется необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и задолженность Грузии перед Россией по аэронавигационному обслуживанию.

Официально в российских авиакомпаниях не стали комментировать возможные потери от запрета полетов в Грузию. Предположительно, они будут достаточно серьезными.

«Решение о запрете принято за две недели до разгара летнего сезона, на перестройку маршрутной сети нет времени»,— цитирует «Коммерсантъ» источник в отрасли.

По его словам, есть риск, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется гонять пустые самолеты, потому что люди будут отказываться от полетов из-за негативного информационного фона.

В Национальной администрации туризма Грузии начали искать альтернативу россиянам, активизировавшись на Украине и в Польше. Но в целом работники туристической отрасли Грузии вынуждены признать, что запрет на полеты российских авиакомпаний имеет вес. По официальным данным, в 2018 году российские туристы оставили в Грузии €632 млн, из стран ЕС - €279 млн. То есть для возмещения ущерба от потери турпотока из РФ Грузия должна в ближайшее время увеличить турпоток из ЕС в 2,5 раза. Стимулировать турпоток бизнес может попытаться через специальные предложения.

Напомним, во время проведения генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси грузинские оппозиционеры напали на главу российской делегации из-за того, что он якобы сел не на то место. Беспорядки стали массовыми и вылились в штурм местного парламента. Глава Грузии Саломе Зурабишвили назвала акции протеста «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. Позже российский лидер Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию.