Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Беспорядки в Грузии ТЕГИ

Без вина и хачапури: россияне массово отказываются от отдыха в Грузии

Егор Левин
11:50 24.06.2019
В Грузии даже готовы на особые условия для туристов из РФ, но их интерес к стране уже заметно упал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию оставил дома более 150 тысяч россиян, а перевозчикам теперь придется вернуть пассажирам в общей сложности более 3 миллиардов рублей. В Грузии даже готовы на особые условия для российских туристов, но их интерес к стране уже упал даже за несколько дней, прошедших с момента оглашения запрета.

Действие указа об этом, подписанного президентом России Владимиром Путиным, начинается 8 июля. В качестве официальной причины называется необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и задолженность Грузии перед Россией по аэронавигационному обслуживанию.

Официально в российских авиакомпаниях не стали комментировать возможные потери от запрета полетов в Грузию. Предположительно, они будут достаточно серьезными.

«Решение о запрете принято за две недели до разгара летнего сезона, на перестройку маршрутной сети нет времени»,— цитирует «Коммерсантъ» источник в отрасли.

По его словам, есть риск, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется гонять пустые самолеты, потому что люди будут отказываться от полетов из-за негативного информационного фона.

В Национальной администрации туризма Грузии начали искать альтернативу россиянам, активизировавшись на Украине и в Польше. Но в целом работники туристической отрасли Грузии вынуждены признать, что запрет на полеты российских авиакомпаний имеет вес. По официальным данным, в 2018 году российские туристы оставили в Грузии €632 млн, из стран ЕС - €279 млн. То есть для возмещения ущерба от потери турпотока из РФ Грузия должна в ближайшее время увеличить турпоток из ЕС в 2,5 раза. Стимулировать турпоток бизнес может попытаться через специальные предложения.

Напомним, во время проведения генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси грузинские оппозиционеры напали на главу российской делегации из-за того, что он якобы сел не на то место. Беспорядки стали массовыми и вылились в штурм местного парламента. Глава Грузии Саломе Зурабишвили назвала акции протеста «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. Позже российский лидер Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата24.06.2019, 10:32
«Армия-2019»: главное о юбилейном международном форуме
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата24.06.2019, 08:57
Женский взгляд: история летчицы-штурмана, прошедшей Войну в женском авиаполку
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Беспорядки в Грузии
12:52 В стране и мире
Лавров: Запад готов закрывать глаза на русофобию в Грузии
12:50 В стране и мире
В Грузии удовлетворили одно из требований митингующих
12:11 В стране и мире
Видео
В Совфеде не исключили введение новых мер против Грузии
11:50 В стране и мире
Видео
Без вина и хачапури: россияне массово отказываются от отдыха в Грузии
09:24 В стране и мире
Видео
В Грузии запретили фильмы на русском языке
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:06 Армия
Шойгу проверил ход строительства Главного храма ВС РФ
13:04 В стране и мире
Суд рассмотрит иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar
12:32 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры схода мощного селевого потока на «Розе Хутор»
12:23 В стране и мире
Видео
Шойгу поручил оповестить военных атташе о внезапной проверке в ЦВО
12:22 В стране и мире
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Российская певица утонула после столкновения катера и лодки на Волге
Видео
Четверть века спустя: как Россия остановила грузино-абхазский конфликт
Британские истребители по тревоге поднялись на сопровождение пассажирского самолета
Видео
По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»
Видео
Земля в иллюминаторе видна: жесткая посадка самолета в Нигерии попала на видео
Видео
«Усыпление» человека в костюме льва шокировало настоящих хищников: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.