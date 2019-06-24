Теплоход с углем сел на мель в Керченском проливе
В результате происшествия никто не пострадал. Утечка нефтепродуктов не зафиксирована.
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Перевозивший уголь теплоход сел на мель, когда отходил от причала в порту Кавказ.
«Теплоход "Сиберин-1", перевозивший уголь, судовладелец "Сталь флот", сел на мель при отходе от причала 24 порта Кавказ», - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
В результате инцидента никто не пострадал, также не произошло утечки нефтепродуктов. Судоходство свободно.
Порт Кавказ находится на восточной стороне Керченского пролива.