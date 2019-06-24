Большой театр изменит порядок продажи билетов

С началом осени 2019 года Государственный академический Большой театр (ГАБТ) сократит на 30,3% объем бронированных билетов и направит их на продажу. С 1 сентября театр меняет механизм распространения билетов по рекомендации Счетной палаты, цитирует пресс-службу театра ТАСС.

По словам генерального директора ГАБТ Владимира Урина, количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов увеличится на 100 штук - до 960 билетов.

«Большой театр услышал, а самое главное - учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», - отреагировал на решение Большого театра аудитор Михаил Мень.

Счетная палата ежегодно проверяет деятельность Большого театра. Недостатки в распространении его билетов выявили в 2018 году, когда оказалось, что в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места Исторической сцены. А самые лучшие места находятся в статусе брони - это 328 билетов, то есть более трети всех билетов Исторической сцены.