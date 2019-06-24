Токаев распорядился выяснить причины взрыва в воинской части на юге Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение выяснить причины инцидента, произошедшего сегодня утром на складе воинской части на юге страны. В 9.20 по местному времени в комитет по ЧС МВД республики поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в складском помещении.

«Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь», - написал Токаев в Twitter.

Президент также подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность жителей республики и выяснить причины взрыва.

После пожара из расположенных рядом с воинской частью жилых домов было эвакуировано население. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий взрыва было привлечено 30 человек и 8 единиц техники.