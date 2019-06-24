Шойгу: в рамках внезапной проверки в июне пройдет более 50 учений

Основные усилия проверки, которая пройдет с 24 по 28 июня, сосредоточены на определении готовности органов управления качественно спланировать и применить подчиненные войска при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов», - сообщил министр.

Глава российского военного ведомства отметил, что на учениях будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов.

Особое внимание будет обращено на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами.