Пункт назначения: в Канаде женщина проснулась одна на борту закрытого пустого самолета

Пассажирку самолета Air Canada, летевшего рейсом из Квибека в Торонто, забыли и закрыли внутри. Во время перелета она уснула, а проснувшись от холода, обнаружила, что осталась в салоне одна и все еще пристегнута, хотя больше никого в лайнере нет.

Женщина по имени Тиффани Адамс рассказала, что это выглядело как ночной кошмар. Самолет был припаркован и закрыт. Но ни других пассажиров, ни членов экипажа в нем уже не было. Адамс назвала произошедший инцидент ужасающим. Об этом сообщает BBC.

Женщине удалось дозвониться до подруги и сообщить о своем местонахождении перед тем, как ее телефон разрядился. В свою очередь, подруга дозвонилась до аэропорта и оповестила их о сложившейся ситуации. Во время этого Адамс нашла в кабине пилотов сигнальный фонарь, которым привлекла внимание оператора багажной тележки аэропорта. Он был шокирован.

Между тем, в авиакомпании Air Canada подтвердили факт случившегося и заявили, что уже занимаются расследованием причин. Сразу после инцидента пострадавшей предложили лимузин и номер в отеле, но она отказалась, пожелав как можно скорее добраться до дома. Впоследствии представители авиакомпании несколько раз связывались с ней, чтобы принести свои извинения.