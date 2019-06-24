В России разработали собственную вакцину от полиомиелита

Вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, в настоящее время ведутся клинические испытания. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы надеемся, что в ближайшее время она будет выведена на российский рынок», - заявила Попова РИА Новости.

Она также отметила, что преимущественное наполнение национального календаря обеспечивается за счет российских вакцин.

По словам Поповой, перед российскими учеными в настоящее время стоит задача создавать вакцины, которые защищают сразу от нескольких инфекций. Она отметила, что у России большой опыт создания таких вакцин - есть вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка. Как отметила глава Роспотребнадзора, в нашей стране ее используют давно и она дает прекрасный результат.

Также российская вакцина против кори, которая в настоящее время используется, дает хороший иммунитет. По словам Поповой, в России, по сравнению с другими странами, самая низкая заболеваемость корью.