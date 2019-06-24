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Массовое отравление детей произошло в лагере Красноярского края

Валентина Пескова
10:44 24.06.2019
В детском оздоровительном лагере в Красноярском крае зафиксировано 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией.
© Видео: ТРК "Звезда"

Региональное управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю зафиксировало массовое отравление детей в оздоровительном лагере «Сосновый бор» в Сухобузимском районе. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ведомства.

«Было зарегистрировано 12 случаев подозрения на заболевания острой кишечной инфекции среди детей. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были установлены нарушения санитарного законодательства при работе пищеблока. С целью ликвидации очага групповой заболеваемости управлением проведен комплекс противоэпидемических мероприятий», - рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Краснопеева Наталья.

В управлении также отметили, что в настоящее время нарушения санитарного законодательства устраняются. Кроме того, назначено проведение заключительной дезинфекции.

Из-за вспышки инфекции администрация детского учреждения завершила первую смену досрочно, был организован выезд детей из лагеря. Сейчас «Сосновый бор» готовится к открытию следующей оздоровительной смены.

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