Массовое отравление детей произошло в лагере Красноярского края

Региональное управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю зафиксировало массовое отравление детей в оздоровительном лагере «Сосновый бор» в Сухобузимском районе. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ведомства.

«Было зарегистрировано 12 случаев подозрения на заболевания острой кишечной инфекции среди детей. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были установлены нарушения санитарного законодательства при работе пищеблока. С целью ликвидации очага групповой заболеваемости управлением проведен комплекс противоэпидемических мероприятий», - рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Краснопеева Наталья.

В управлении также отметили, что в настоящее время нарушения санитарного законодательства устраняются. Кроме того, назначено проведение заключительной дезинфекции.

Из-за вспышки инфекции администрация детского учреждения завершила первую смену досрочно, был организован выезд детей из лагеря. Сейчас «Сосновый бор» готовится к открытию следующей оздоровительной смены.