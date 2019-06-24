Простые правила: как сохранить старые фотографии

Старые фотографии нужно хранить в невысокой влажности, без перепадов температуры и без света. Так их удастся сохранить дольше.

«Первое, что необходимо знать каждому - фотографии хорошо себя чувствуют в таких условиях, когда не слишком жарко и не слишком холодно, влажность воздуха невысока и нет перепадов температуры. Отсюда вывод, что подсобные помещения, чердаки, подвалы и гаражи, как думают многие из нас, не подходят для хранения фотографий», - рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного архивного управления Москвы.

На свету фотографии тускнеют и выцветают, поэтому хранить их лучше в альбомах из высококачественной пластмассы, в составе которой нет веществ, разрушающих фотоизображения. Хорошо, если в них предусмотрены вставные прозрачные страницы, чтобы не нужно было брать фото руками.