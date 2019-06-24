Советский автопром против японского: «инвалидка» обогнала Infinity на уличных гонках
В мотоколяску с закрытым кузовом Cерпуховского Мотозавода установили двигатель от гоночного мотоцикла.
© Видео: ПУГА4EVER, ВКонтакте © Фото: ПУГА4EVER, ВКонтакте
На улицах ночной Москвы состоялся заезд с участием двух машин: современной японской легковушки Infiniti и советского двухместного автомобиля-мотоколяски СМЗ С-3Д.
Перед соревнованиями машину Серпуховского Мотозавода подремонтировали и установили в ней двигатель от гоночного мотоцикла.
Кадры заезда опубликовали в социальных сетях. На записи видно, что «инвалидка» побеждает.