Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
20 июня на сайте главы Украины создали соответствующую петицию. Пока обращение подписали более полутысячи человек.
© Фото: Володимир Зеленський facebook
Президента Украины Владимира Зеленского просят снять запрет на использование российских социальных сетей, петиция появилась на сайте главы государства.
В документе жители Украины отмечают, что закон, запрещающий «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru ограничивает свободу человека.
Для того, чтобы на петицию отреагировал глава государства, она должна собрать 25 тысяч подписей, пока же их чуть больше пятисот.
Напомним, что закон о запрете некоторых российских сайтов и социальных сетей ввел экс-президент Украины Петр Порошенко в апреле 2017 года.
Бывший глава государства объяснил это тем, что соцсети активно используются российскими спецслужбами.