Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

Президента Украины Владимира Зеленского просят снять запрет на использование российских социальных сетей, петиция появилась на сайте главы государства.

В документе жители Украины отмечают, что закон, запрещающий «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru ограничивает свободу человека.

Для того, чтобы на петицию отреагировал глава государства, она должна собрать 25 тысяч подписей, пока же их чуть больше пятисот.

Напомним, что закон о запрете некоторых российских сайтов и социальных сетей ввел экс-президент Украины Петр Порошенко в апреле 2017 года.

Бывший глава государства объяснил это тем, что соцсети активно используются российскими спецслужбами.