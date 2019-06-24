На Украине полицейские избили до смерти соратника экс-министра обороны

Член украинской политической партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий, которого 11 июня в Виннице зверски избили полицейские, скончался в больнице спустя 12 дней комы, так и не придя в сознание. Об этом сообщил в Facebook его однопартиец Сергей Гайструк.

В связи с трагедией лидер партии, бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко потребовал немедленного увольнения руководства полиции в Винницкой области.

«Полиция побила Сашу до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел», - написал Гайструк в социальной сети.

Вечером 11 июня стражи порядка попросили Комарницкого быть понятым в деле об изъятии оружия, однако он отказался. Между правоохранителями и политиком завязался конфликт. Полицейские избили мужчину. Комарницкий упал и ударился головой об асфальт. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.