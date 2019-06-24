«Лучше высказаться МИД»: в РФС оценили инцидент с участием футболистов в Грузии

Вячеслав Колосков выразил мнение, что МИД России должен высказаться о сложившейся ситуации на матчах 19-го тура Национального чемпионата Грузии. Об этом почетный президент Российского футбольного союза заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В интервью Колосков отметил, что футболистов использовали в политических целях.

«Я просто не мог поверить, что футболисты будут такой разменной монетой в этой политической игре, мне в страшном сне не могло присниться», - отметил Колосков.

Кроме того, он предположил, что спортсмены, вышедшие на поле в форме с националистическими лозунгами, уже не смогут продолжить карьеру в РФПЛ.

23 июня игроки клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» (Рустави) вышли на поле в форме с националистическими лозунгами.

Напомним, во время проведения генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси грузинские оппозиционеры напали на главу российской делегации. Причиной произошедшего назвали то, что он занял не свое место. Беспорядки переросли в массовые.