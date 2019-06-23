Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-иностранцем

Дочь российского музыканта Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем из Марокко, с которым пребывала в отношениях с 2017 года.

Как сообщает StarHit, до свадьбы пара была знакома порядка восьми лет с того момента, как Инга начала свое обучение в Кембриджской школе. В начале 2017 в Англии марокканский журналист Нури Вергезе сделал предложение Инге и они сыграли скромную свадьбу.

Однако несколько месяцев спустя брак супругов начал трещать по швам и уже к 2019 году пара приняла решение расстаться. На данный момент Инга находится в России.