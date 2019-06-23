SpaceX похоронит более сотни людей в космосе

Американская космическая корпорация SpaceX готовится к отправке на орбиту корабля, который произведет на орбите сброс праха людей.

В космический колумбарий поместят останки 152 человек, за каждого из которых их близкие заплатили по 5 тысяч долларов. Ко всему прочему, на каждой капсуле с останками людей будет выгравировано «Дотянись до звезд».

Для большей информативности в Сети также создали специальный раздел на сайте Celestis, в котором пользователи могут прочитать истории о жизни людей, ставших участниками необычного полета.

Ракету с прахом планируется отправить в полет с космодрома во Флориде вечером понедельника, 24 июня. Об этом сообщает Business Insider.

Ранее нидерландские наблюдатели сняли на видео двигающийся по орбите Земли «поезд» из 60 спутников Starlink, запущенных SpaceX. На кадрах виднеются огни длинной вереницы спутников, движущихся прямо в открытом космосе для установления всемирного доступа всех жителей планеты в Интернет.