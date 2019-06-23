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Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Кристина Волкова
09:50 23.06.2019
В Минобороны Великобритании заявили, что поведение военнослужащих «неуместно» и по данному факту ведется расследование.
Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике
© Фото: Royal Navy, facebook

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих. Об этом сообщает The Mail on Sunday со ссылкой на собственные источники.

Военная полиция уже начала расследование по факту случившегося, после того как в сети появились кадры «отвратительного поведения» солдат на борту судна Королевского флота.

Скандал также побудил высшее руководство рассмотреть вопрос о запрете подразделений Королевской морской пехоты принимать участие в аналогичных учениях за границей, а также подвергать дисциплинарному взысканию любого, кто найдет и распространит данный материал в открытом доступе в интернете и социальных сетях.

На кадрах, попавших в руки журналистов, видно, что морской пехотинец сидит со свастикой на груди, пока его сослуживцы снимают это на камеру мобильного телефона. Уточняется, что солдаты были сильно пьяны.

Командир штаба заявил, что произошедшая ситуация «будет иметь очень серьезные последствия для тех, кто был замешан в инциденте».

Учения НАТО Baltic Protector («Защитник Балтики») – Baltops-2019 стартовали в Балтийских водах с 24 мая и продлятся до 8 июля. В ходе учений Королевские морские пехотинцы возглавили войска из 12 тысяч военнослужащих из 18 стран-членов НАТО, включая США, Данию, Нидерланды и Норвегию. В учениях задействовано 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также организован захват складов химического оружия во время фиктивных боев на побережье Швеции и Дании. 

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