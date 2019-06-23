В Симферополе возле школы обнаружили крокодила

В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила. Рептилия лежала в траве в тот момент, когда на нее наткнулась собака одного из местных жителей.

Снимок пресмыкающегося опубликовали в социальных сетях. На фото видно, что речь идет о небольшом крокодиле, предположительно, вида кайман. В комментариях к записи пользователи Instagram порадовались тому, что кто-то решил разбавить фауну города, и отметили, что обустройство городской реки Салгир вылилось в подобные инциденты.

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Примечательно, что крокодила нашли неподалеку от места, где ранее были обнаружены две отрезанные головы его сородичей. Эксперты Государственного совета ветеринарии предварительно установили, что головы принадлежали нильским крокодилам, которые могли быть нелегально ввезены в Россию из Египта.