СМИ: глава генштаба Эфиопии был застрелен

Начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконнен был застрелен в ходе протестных акций на севере автономии Амхара. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление премьер-министра страны Абия Ахмеда.

На данный момент неизвестно, что именно произошло, а также кто стоял за нападением. Премьер уточнил, что также несколько должностных лиц были убиты в результате нападения в столице Амхара Бахр-Дар.

Ранее за несколько часов до нападения на Меконнена, правительство региона заявило о неудачной попытке государственного переворота силами вооруженных отрядов.

«Попытка переворота в штате Амхара противоречит конституции и направлена ​​на то, чтобы нарушить с трудом завоеванный мир в регионе. Эта незаконная попытка должна быть осуждена всеми эфиопами, и федеральное правительство имеет все возможности для подавления этой вооруженной группировки»- говорится в заявлении правительства

Местные жители сообщают, что в региональной столице Бахир Даре слышна стрельба. Посольство США также ранее выпустило сообщение о стрельбе в столице Аддис-Абебе.

Доступ в Интернет и СМИ, по сообщениям, был ограничен по всей стране. Группа мониторинга интернета и кибербезопасности NetBlocks сообщила, что общенациональный доступ в интернет был на уровне в 2 процента от нормального уровня.