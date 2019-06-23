Экс-глава администрации Читы скончался на 72-м году жизни

Бывший глава администрации Читы, депутат Гордумы Анатолий Михалев умер на 72-м году жизни. Об этом заявил врио главы городского округа Андрей Ядрищенский. Он также отметил, что вместе с родственниками Михалева он занимается организацией похорон.

«О дате прощания с бывшим мэром станет известно ближе к вечеру», - уточнил он.

Известно, что экс-глава города долгое время болел, из-за чего в феврале 2019 года и отказался от поста главы Читы. Точная причина смерти Михалева сейчас выясняется.

Анатолий Михалев родился 28 марта 1948 года в Чите. С 1996-го по 2000-й года он занимал пост первого заместителя мэра города. В ноябре 2000 года стал исполняющим обязанности мэра, а в марте 2001-го официально возглавил администрацию Читы по назначению городской думы. В 2005 году победил на первых выборах мэра, в 2009-м во второй раз получил поддержку горожан.