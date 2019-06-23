СМИ рассказали о содержании записки, за потерю которой стыдно Путину

Во время недавней «Прямой линии» с Владимиром Путиным глава государства рассказал случай из жизни, за который до сих пор испытывает чувство стыда. Он вспомнил, как однажды в одном из регионов местная жительница передала ему записку, содержание которой он так и не узнал, потому что ее потеряли.

Агентство РИА Новости рассказало, что, скорее всего, речь идет об истории, которая произошла в Сыктывкаре в 2010 году. Две местных жительницы ожидали президента, написав ему одинаковые записки. Женщины условились, что кто первым сможет добраться до Путина, тот и передаст свою. Одной из них по имени Валентина это удалось.

Муж второй женщины, Владимир Щербина, примерно знал содержание записки своей супруги и рассказал об этом. По его словам, в ней говорилось о проблеме предоставления земель многодетным семьям.

Как рассказал Щербина, через несколько месяцев они с женой увидели телеобращение президента, в котором он поднял эту тему. Таким образом, они были уверены, что их цель была достигнута.