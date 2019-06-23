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WP: США заявили о выведении из строя компьютерных систем Ирана по запуску ракет

Кристина Волкова
07:51 23.06.2019
По словам источника, кибератаки прорабатывались сотрудниками американского ведомства «неделями, если не месяцами».
WP: США заявили о выведении из строя компьютерных систем Ирана по запуску ракет
© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookrpess

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки, в результате которой иранские компьютерные системы управления запуска ракет были отключены. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, атаки прорабатывались сотрудниками американского киберкомандования «неделями, если не месяцами» и решение об их нанесении было принято после нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе в начале этого месяца.

Кибератака проводилась при координации Центрального командования Вооруженных сил США и пришлась на контролируемые иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) компьютерные системы.

В Белом доме наравне с представителями киберкомандования США отказались комментировать ситуацию. Пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит заявила, что «разведывательные данные или планирование в киберпространстве не обсуждаются в целях политики безопасности».

«Эта операция накладывает дополнительные расходы на растущую киберугрозу, но также служит для обеспечения безопасности ВМФ США и морских операции в Ормузском проливе», - прокомментировал ситуация Томас Боссерт, бывший представитель Белого дома по вопросам кибербезопасности.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности к войне с Ираном и о «невиданных разрушениях», с которыми иранские силы смогут столкнуться. Кроме того, глава США объявил об операции по нанесению ударов по трем объектам в исламском государстве, однако позднее за несколько минут до начала операции Трамп отменил свое решение.

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