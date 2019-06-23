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В США обнародовали план по обустройству Палестины

Егор Левин
06:57 23.06.2019
Планируется за 10 лет вдвое снизить показатель бедности и удвоить ВВП.
В США обнародовали план по обустройству Палестины
© Фото: Ibrahim Khader, ZUMAPRESS.com, Globallookrpess

В США опубликовали план по развитию Палестины под названием «От мира к процветанию». В соответствии с ним, планируется за 10 лет вдвое снизить показатель бедности и удвоить ВВП.

В США хотят привлечь в экономику Палестины 50 миллиардов долларов. Для этого предлагается трансформировать Западное побережье реки Иордан и сектор Газа и создать более 1 миллиона новых рабочих мест. Инвестиций требуют области транспорта, сельского хозяйства, туризма, торговли, образования и здравоохранения. Помимо этого планируется вести ожесточенную борьбу с коррупцией. О планах США сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Между тем, ранее Палестина и Израиль договорились о прекращении огня. В достижении договоренности помог Египет. Так стороны согласились положить конец насилию.

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