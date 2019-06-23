Семилетняя крымчанка попросила Зеленского вернуть арестованного на Украине отца

Семилетняя жительница Севастополя Варвара Резуник записала видеообращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его о помощи в возвращении ее отца, арестованного в Херсонской области.

На видео плачущая девочка просит Зеленского вернуть папу. Варвара говорит, что ее отец «хороший человек и просто всем помогал». Обращение разместила на своей странице в социальной сети мать девочки Ирина.

Севастопольца Степана Резуника задержали при пересечении государственной границы Украины, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Его супруга Ирина заявляет, что задержание носит исключительно политическую подоплеку, так как при выдвижении обвинения украинская сторона использует фотографии Резуника с мероприятий по исторической реконструкции, на которых он в военной форме с георгиевской ленточкой. Мужчина подозревается Киевом в «участии в крымском народном ополчении».