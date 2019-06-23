Полиция в США задержала более 70 протестующих у здания New York Times

Полиция в Нью-Йоркском Манхэттене заявила о задержании семидесяти активистов по экологии, которые приняли участие в акции протеста у здания американской газеты The New York Times (NYT), передает CNN.

Уточняется, что протестующие тесно связаны с организацией Extinction Rebellion, которая называет себя «международным движением» по борьбе с изменением климата посредством мирных протестов, а также направлено на «минимизацию рисков вымирания человечества и экологического коллапса».

Пресс-секретарь Ева Мошер в ходе акции заявила, что протест был направлен на привлечение внимания общественности на то, как новостные агентства освещают климатический кризис.

«Газета The New York Times могла бы взять на себя инициативу сообщать о критической ситуации с климатом», - сказала она.

Мошел добавила, что издание «хорошо докладывает», но «не освещает проблему, так как должно».

«Им нужно писать об этом как о Второй мировой войне… когда заголовки появляются каждый день», — подчеркнула пресс-секретарь.

Мошер также добавила, что организация уважает работу новостных агентств, таких как, например, Times, но «просит, чтобы они были более правдивыми и использовали понятный для людей язык».

В ответном заявлении NYT подчеркнула, что «в США нет другой организации, которая уделяла бы столько времени и ресурсов для глубокого освещения проблемы экологии. Там также представили данные о том, что газета выпустила порядка 800 статей за год об изменениях климата.

В свою очередь в полиции Нью-Йорка заявили, что обвинения против активистов находятся на рассмотрении. Расследование по данному инциденту продолжается.